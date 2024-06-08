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В ГУР прокомментировали угрозы путина бить по другим странам: На самом деле уже даже делали

07:54, 8 июня 2024
В разведке отметили, что угрозы российского диктатора станут дополнительными доказательствами на суде относительно его военных преступлений.
В ГУР прокомментировали угрозы путина бить по другим странам: На самом деле уже даже делали
Источник фото: УНИАН
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В Главном управлении разведки считают, что искренние признания путина о намерениях бить по другим странам будут дополнительными доказательствами на суде по поводу его военных преступлений. Об этом заявил представитель украинской разведки Андрей Юсов.

"Наконец-то государство-террорист и путинский режим начинает в порыве истерики публично говорить вещи, о которых в кремлевских кабинетах говорят давно. А на самом деле уже даже делали, потому что ряд ударов и террористических актов в разных уголках мира уже осуществлялся с использованием именно российского оружия. Поэтому речь может идти только о легализации этой практики. В конце концов, когда путин говорит, что кому-то будет передавать российское оружие, вопросы – кому? С какими режимами и с какими группировками в мире сотрудничает кремль?, – сказал Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, на самом деле речь идет в большинстве случаев о непризнанных структурах, о террористических организациях или каких-то режимах, которые пришли к власти в результате недемократических военных процессов.

"Поэтому это на самом деле - искренние признания, которые станут дополнительными аргументами во время международного трибунала", - добавил Юсов.

Отметим, что путин заявил, что рф "может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира", откуда будет наносить удары по "чувствительным" объектам стран.

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