У ГУР прокоментували погрози путіна бити по інших країнах: Насправді вже навіть робили

У розвідці зазначили, що погрози російського диктатора будуть додатковими доказами на суді щодо його воєнних злочинів.

Джерело фото: УНІАН

В Головному управлінні розвідки вважають, що щирі зізнання путіна про наміри бити по інших країнах будуть додатковими доказами на суді щодо його воєнних злочинів. Про це заявив представник української розвідки Андрій Юсов.

"Нарешті держава-терорист і путінський режим починає в пориві істерики публічно говорити речі, про які в кремлівських кабінетах говорять давно. А насправді вже навіть робили, тому що низка ударів і терористичних актів у різних куточках світу вже здійснювалась за використанням саме російської зброї. Тому мова може йти лише про легалізацію цією практики. Зрештою, коли путін говорить, що комусь буде передавати російську зброю, питання - кому? З якими режимами і з якими угрупованнями в світі співпрацює кремль?, - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, насправді мова йде в більшості випадків про невизнані структури, про терористичні організації або якісь режими, які прийшли до влади внаслідок недемократичних військових процесів.

"Тому це, насправді, - щирі зізнання, які стануть додатковими аргументами під час міжнародного трибуналу", - додав Юсов.

Зазначимо, що путін заявив, що рф "може поставити свою далекобійну зброю в регіони світу", звідки завдаватиме ударів по "чутливих" об’єктах країн,

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