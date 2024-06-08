Практика судів
  1. В Україні

У ГУР прокоментували погрози путіна бити по інших країнах: Насправді вже навіть робили

07:54, 8 червня 2024
У розвідці зазначили, що погрози російського диктатора будуть додатковими доказами на суді щодо його воєнних злочинів.
У ГУР прокоментували погрози путіна бити по інших країнах: Насправді вже навіть робили
Джерело фото: УНІАН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Головному управлінні розвідки вважають, що щирі зізнання путіна про наміри бити по інших країнах будуть додатковими доказами на суді щодо його воєнних злочинів. Про це заявив представник української розвідки Андрій Юсов.

"Нарешті держава-терорист і путінський режим починає в пориві істерики публічно говорити речі, про які в кремлівських кабінетах говорять давно. А насправді вже навіть робили, тому що низка ударів і терористичних актів у різних куточках світу вже здійснювалась за використанням саме російської зброї. Тому мова може йти лише про легалізацію цією практики. Зрештою, коли путін говорить, що комусь буде передавати російську зброю, питання - кому? З якими режимами і з якими угрупованнями в світі співпрацює кремль?, - сказав Юсов в ефірі телемарафону. 

За його словами, насправді мова йде в більшості випадків про невизнані структури, про терористичні організації або якісь режими, які прийшли до влади внаслідок недемократичних військових процесів.

"Тому це, насправді, - щирі зізнання, які стануть додатковими аргументами під час міжнародного трибуналу", - додав Юсов. 

Зазначимо, що путін заявив, що рф "може поставити свою далекобійну зброю в регіони світу", звідки завдаватиме ударів по "чутливих" об’єктах країн,

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як колегії ВККС відмовляли кандидатам на посади суддів у наданні рекомендацій: статистика

Не виключено, що колегії ВККС під час співбесід з кандидатами на посади суддів місцевих судів дещо по-різному оцінювали певні факти та обставини.

На вакантну посаду члена ВККС є 28 претендентів: список

Серед кандидатів - судді Верховного Суду, ВАКС, місцевих судів та судді у відставці.

Уряд затвердив новий порядок бронювання – відтепер воно буде відбуватися через Портал Дія

Міністерство цифрової трансформації повинно протягом місяця забезпечити технічну можливість бронювання засобами Порталу Дія.

Кабмін змінив критерії критично важливих підприємств, які мають право на бронювання працівників

Уряд прийняв нову постанову про визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки.

Кабмін доручив вимкнути кондиціонери у судах, прокуратурах, міністерствах

Розпорядженням Уряду від 7 червня доручається вимкнути кондиціонери у державних органах, зокрема у судах.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Салоїд
    Надія Салоїд
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду