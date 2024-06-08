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В Киеве произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции

15:20, 8 июня 2024
ДТП произошло с участием авто Ford и служебного транспортного средства Renault.
В Киеве произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции
Источник фото: Патрульная полиция Киева
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В столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля патрульной полиции. Как говорится в сообщении полиции патрульной полиции Киева, ДТП произошло 8 июня на проспекте Владимира Ивасюка с участием авто Ford и служебного транспортного средства Renault.

В полиции отмечают, что по предварительной информации, водитель легковушки проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение со служебным автомобилем.

К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте инспекторы оформляют соответствующие админматериалы.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что во Львове в ДТП перевернулся служебный автомобиль полиции.

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