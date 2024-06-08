У Києві сталася ДТП за участю автівки патрульної поліції

ДТП сталася за участю авто Ford та службового транспортного засобу Renault.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля патрульної поліції. Як сказано у повідомленні поліції патрульної поліції Києва, ДТП сталася 8 червня на проспекті Володимира Івасюка за участю авто Ford та службового транспортного засобу Renault.

У поліції зазначають, що за попередньою інформацією, водій легковика проїхав на заборонний сигнал світлофора та допустив зіткнення зі службовим автомобілем.

На щастя, обійшлося без потерпілих.

На місці інспектори оформлюють відповідні адмінматеріали.

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Львові у ДТП перевернувся службовий автомобіль поліції.

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