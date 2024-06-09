Сколько женщин проходят службу в рядах ВСУ — ответили в Минобороны

Война дала огромный толчок к увеличению количества женщин в рядах Вооруженных Сил.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

В настоящее время в Вооруженных Силах Украины проходят службу более 67 тысяч женщин, из них 19 тысяч — это гражданские сотрудницы, другие военнослужащие. Об этом рассказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова во время Small Talk.

По ее словам, увеличение численности женщин в рядах ВСУ интенсивно началось еще в 2014 году, через 4 года после внесения изменений в законодательство женщины получили право занимать какие-либо должности в украинской армии.

В то же время она отметила, что, несмотря на значительный рост численности ВСУ с началом полномасштабной войны, мобилизация в Украине не предусматривает принудительной мобилизации женщин, но это не составляет препятствий и численность женщин в армии постоянно увеличивается.

«Сейчас у нас в Вооруженных Силах более 67 000 женщин, из которых 19 000 – это работники ВСУ, все остальные – это военнослужащие», – рассказала Калмыкова.

Также заместитель министра обороны отметила, что очень большую роль играет желание украинской женщины защищать и служить, руководить артиллерией, стрелять, руководить дронами и т.д.

«К сожалению, у нас до сих пор наблюдается проблема с продвижением женщин по службе и мы сейчас ищем путей регулировать это для того, чтобы женщины, которые хотят строить карьеру в Вооруженных Силах, имели эту возможность», - подчеркнула Калмыкова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.