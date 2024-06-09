Скільки жінок наразі проходять службу у лавах ЗСУ — відповіли в Міноборони

Війна дала величезний поштовх до збільшення кількості жінок у лавах Збройних сил.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

Наразі у Збройних Силах України проходять службу понад 67 тисяч жінок, з них 19 тисяч — це цивільні співробітниці, інші є військовослужбовицями. Про це розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова під час Small Talk.

За її словами, збільшення чисельності жінок у лавах ЗСУ інтенсивно розпочався ще у 2014 році, через 4 роки після внесення змін у законодавство жінки отримали право обіймати будь-які посади в українській армії.

Водночас вона зазначила, що попри значне зростання чисельності ЗСУ з початком повномасштабної війни, мобілізація в Україні не передбачає примусової мобілізації жінок, але це не становить перепони і чисельність жінок у війську постійно збільшується.

«Зараз у нас в Збройних Силах понад 67 000 жінок, з яких 19 000 - це працівники ЗСУ, всі інші - це військовослужбовиці», - розповіла Калмикова.

Також заступниця міністра оборони зазначила, що дуже велику роль відіграє бажання української жінки захищати і служити, керувати артилерією, стріляти, керувати дронами тощо.

«На жаль, в нас досі спостерігається проблема з просуванням жінок по службі і ми зараз шукаємо шляхів регулювати це для того, щоб жінки, які хочуть будувати кар’єру в Збройних Силах, мали цю можливість», - наголосила Калмикова.

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