В размере 100% больничный оплачивается при наличии у застрахованного лица определенного страхового стажа.

Фото: armyinform.com.ua

Пенсионный фонд Украины объяснил, когда больничный оплачивается в размере 100% от средней зарплаты.

В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» попощь по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в размере 50%, 60%, 70% и 100% средней заработной платы (дохода).

В размере 100% больничный оплачивается при наличии у застрахованного лица более восьми лет страхового стажа.

Также помрщь по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от продолжительности приобретенного страхового стажа выплачивается, в частности:

- гражданам, отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;

- одному из родителей или лицу, которое их заменяет, ухаживающие за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;

- ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины;

- донорам, имеющим право на льготу.

В то же время работникам или гиг-специалистам резидента Дія Сіті, являющимся застрахованными лицами, больничные выплачиваются независимо от страхового стажа, в размере заработной платы, с которой фактически уплачены страховые взносы.

Кроме того, в размере 100 процентов средней заработной платы (налогооблагаемого дохода), независимо от страхового стажа, назначается и выплачивается пособие по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания и оказывается пособие по беременности и родам.

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