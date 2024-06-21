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Коли лікарняний оплачується в розмірі 100% середньої зарплати: відповідь ПФ

07:00, 21 червня 2024
У розмірі 100% лікарняний оплачується за наявності в застрахованої особи певного страхового стажу.
Коли лікарняний оплачується в розмірі 100% середньої зарплати: відповідь ПФ
Фото: armyinform.com.ua
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Пенсійний фонд України пояснив, коли лікарняний оплачується в розмірі 100% середньої зарплати.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам у розмірі 50%, 60%, 70% та 100% середньої заробітної плати (доходу).

У розмірі 100% лікарняний оплачується за наявності в застрахованої особи понад вісім років страхового стажу.

Також допомога по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від тривалості набутого страхового стажу виплачується, зокрема:

- громадянам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- одному з батьків або особі, яка їх замінює, що доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та Захисників і Захисниць України;

- донорам, які мають право на пільгу.

Водночас, працівникам або гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті, які є застрахованими особами, лікарняні виплачуються незалежно від страхового стажу, в розмірі заробітної плати, з якої фактично сплачено страхові внески.

Крім того, у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (оподатковуваного доходу), незалежно від страхового стажу, призначається та виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та надається допомога по вагітності та пологах.

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