На границе военнообязанный пытался задушить ремнем безопасности работника ТЦК

Задержанного везли на автомобиле на заднем сиденье, и тот напал на военнослужащего — он попытался его задушить ремнем безопасности.

На Буковине мужчина, задержанный за неудачную попытку скрыться за границу, пытался задушить ремнем безопасности военнослужащего ТЦК. Об этом сообщает Черновицкий областной ТЦК и СП.

Отмечается, что мужчина после неудачной попытки незаконного пересечения границы был задержан и передан военнослужащим ТЦК и СП.

«Направляясь на заднем сиденье служебного автомобиля для уточнения данных, совершил нападение на военнослужащих и нанес телесные повреждения, предпринял попытку удушения водителя ремнем безопасности», — говорится в сообщении.

С целью утоления нарушителя была вызвана следственно-оперативная группа, для оказания медицинской помощи военнослужащим - экстренная медицинская помощь.

«После совершенного мужчина пытался манипулировать общественным мнением, делая вид пострадавшего, и разместил соответствующее видео в социальной сети», — отметили в ТЦК.

Также там добавили, что получившие травмы военнослужащие стали в ряды ВСУ в начале широкомасштабного вторжения и проходили службу в десантно-штурмовых войсках. В связи с состоянием здоровья переведены в ТЦК и СП.

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