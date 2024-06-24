На кордоні військовозобовʼязаний намагався задушити ременем безпеки працівника ТЦК

Затриманого везли на авто на задньому сидінні, і той напав на військовослужбовця — він спробував його задушити паском безпеки.

На Буковині чоловік, затриманий за невдалу спробу втекти за кордон, намагався задушити ременем безпеки військовослужбовця ТЦК. Про це повідомляє Чернівецький обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що чоловік після невдалої спроби незаконного перетину кордону, був затриманий і переданий військовослужбовцям ТЦК та СП.

«Прямуючи на задньому сидінні службового автомобіля для уточнення даних здійснив напад на військовослужбовців та наніс тілесні ушкодження, здійснив спробу удушення водія ременем безпеки», — йдеться у повідомленні.

З метою вгамування порушника було викликано слідчо-оперативну групу, для надання медичної допомоги військовослужбовцям - екстрену медичну допомогу.

«Після вчиненого чоловік намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого, та розмістив відповідне відео в соціальній мережі», — зазначили в ТЦК.

Також там додали, що військовослужбовці, які отримали травми, стали до лав ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення і проходили службу у десантно-штурмових військах. У зв’язку зі станом здоров’я переведені до ТЦК та СП.

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