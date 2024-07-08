В Одессе конфликт между соседями закончился дракой и применением перцового баллончика

Правоохранители квалифицировали событие как умышленное легкое телесное повреждение.

В Одессе полицейские начали производство по факту конфликта между соседями с применением перцового баллончика, нецензурной бранью и дракой. Инцидент произошел во дворе дома по улице Краснова. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Правоохранители установили, что 35-летние супруги ссорились с 22-летним соседом. В ходе конфликта барышня хотела плюнуть в лицо молодого человека, на что тот распил в ее сторону перцовый баллончик, попав газом также на ее мужа, который мгновенно бросился его избивать. Впоследствии к избиению молодого человека присоединилась и женщина.

Сейчас в полицию поступило два заявления от обоих мужчин о принятии правоохранителями мер по действиям друг друга. По данному факту дознаватели начали два производства по признакам части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины, которой квалифицируется умышленное легкое телесное повреждение.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, его причину и полученные обеими сторонами повреждения.

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