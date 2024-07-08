У Одесі конфлікт між сусідами закінчився бійкою та застосуванням перцового балончика

Правоохоронці кваліфікували подію як умисне легке тілесне ушкодження.

У Одесі поліцейські розпочали провадження за фактом конфлікту між сусідами із застосуванням перцового балончика, нецензурною лайкою та бійкою. Інцидент стався у дворі будинку на вулиці Краснова. Про це повідомила пресслужба місцевої поліції.

Правоохоронці встановили, що 35-річні чоловік та дружина сварились із 22-річним сусідом. В ході конфлікту панянка хотіла плюнути в обличчя молодика, на що той розпилив у її бік перцовий балончик, попавши газом також на її чоловіка, який миттєво кинувся його бити. Згодом до побиття молодика долучилась і жінка.

Нині до поліції надійшло дві заяви від обох чоловіків щодо вжиття правоохоронцями заходів відносно дій одне одного. За даним фактом дізнавачі розпочали два провадження за ознаками частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується умисне легке тілесне ушкодження.

Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту, його причину, а також отримані обома сторонами ушкодження.

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