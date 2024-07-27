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Львовское колокольное искусство получило статус нематериального культурного наследия Украины

10:17, 27 июля 2024
Традиция звонарства во Львове, сопровождающая важнейшие события в жизни города, официально признана частью культурного наследия Украины.
Львовское колокольное искусство получило статус нематериального культурного наследия Украины
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Министерство культуры и информационной политики Украины добавило традицию звонарства во Львове в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Львовские колокола - это не просто звуки города, а его душа, история и традиции, которые передаются от поколения к поколению.

Как отметили в Минкульте, мелодичные звуки колоколов сопровождают важнейшие события в жизни города, объявляя религиозные службы, свадьбы, похороны и другие церковные обряды. Они создали богатый музыкальный репертуар, в который входят такие мелодии, как:

  • «Благовест», исполняемый ежедневно перед службой;
  • «Перезвон», который звучит во время освящения куличей, празднования Вербного воскресенья, различных процессий, венчаний, крестин;
  • Мелодия для похорон;
  • Мелодия тревоги, оповещающая о стихийном бедствии или нападении врага.

На протяжении веков звонари отвечали за колокола, сохраняя разнообразие колокольного искусства в своей памяти. Эти знания редко фиксировались в письменных документах и передавались от мастеров молодежи. Сегодня объединения звонарей посвящают свое время и усилия сохранению и восстановлению колокольного искусства, передавая не только навыки, связанные с техникой и уходом за колоколами, но и духовные, исторические и культурные ценности.

Звуки колоколов знакомы горожанам с детства, формируя единое культурное и эмоциональное пространство. Они стали частью идентичности львовян, вызывая эмоции, воспоминания и опыт, как личный, так и коллективный.

Колокола превратились из простого средства общения в выражение живого наследия, а звонарство и традиции почитания колокола стали проявлением коллективной идентичности города Львова. Особенностью традиции звонарства во Львове является социальная и межконфессиональная слаженность, ведь звонари придерживаются принципа равенства и выполняют свои обязанности в разных конфессиях, формируя толерантную среду.

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