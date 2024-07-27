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Львівське дзвонарство отримало статус нематеріальної культурної спадщини України

10:17, 27 липня 2024
Традиція дзвонарства у Львові, що супроводжує найважливіші події в житті міста, офіційно визнана частиною культурної спадщини України.
Львівське дзвонарство отримало статус нематеріальної культурної спадщини України
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Міністерство культури та інформаційної політики України додало традицію дзвонарства у Львові до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Львівські дзвони – це не просто звуки міста, а його душа, історія та традиції, які передаються від покоління до покоління.

Як зазначили в Мінкульті, мелодійні звуки дзвонів супроводжують найважливіші події в житті міста, оголошуючи релігійні служби, весілля, похорони та інші церковні обряди. Вони створили багатий музичний репертуар, до якого входять такі мелодії, як:

  • «Благовіст», що виконується щодня перед службою;
  • «Передзвін», який звучить під час освячення пасок, святкування Вербної неділі, різних процесій, вінчань, хрестин;
  • Мелодія для похорону;
  • Мелодія тривоги, що оповіщає про стихійне лихо чи напад ворога.

Протягом століть дзвонарі відповідали за дзвони, зберігаючи різноманітність дзвонарського мистецтва у своїй пам'яті. Ці знання рідко фіксувалися в письмових документах і передавалися від майстрів молоді. Сьогодні об’єднання дзвонарів присвячують свій час і зусилля збереженню та відновленню дзвонарства, передаючи не лише навички, пов'язані з технікою та доглядом за дзвонами, але й духовні, історичні та культурні цінності.

Звуки дзвонів знайомі містянам з дитинства, формуючи єдиний культурний та емоційний простір. Вони стали частиною ідентичності львів’ян, викликаючи емоції, спогади та досвід, як особистий, так і колективний.

Дзвони перетворилися з простого засобу спілкування на вираження живої спадщини, а дзвонарство та традиції шанування дзвону стали проявом колективної ідентичності міста Львова. Особливістю традиції дзвонарства у Львові є соціальна та міжконфесійна злагодженість, адже дзвонарі дотримуються принципу рівності та виконують свої обов’язки у різних конфесіях, формуючи толерантне середовище.

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