Львівське дзвонарство отримало статус нематеріальної культурної спадщини України

Міністерство культури та інформаційної політики України додало традицію дзвонарства у Львові до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Львівські дзвони – це не просто звуки міста, а його душа, історія та традиції, які передаються від покоління до покоління.
Як зазначили в Мінкульті, мелодійні звуки дзвонів супроводжують найважливіші події в житті міста, оголошуючи релігійні служби, весілля, похорони та інші церковні обряди. Вони створили багатий музичний репертуар, до якого входять такі мелодії, як:
Протягом століть дзвонарі відповідали за дзвони, зберігаючи різноманітність дзвонарського мистецтва у своїй пам'яті. Ці знання рідко фіксувалися в письмових документах і передавалися від майстрів молоді. Сьогодні об’єднання дзвонарів присвячують свій час і зусилля збереженню та відновленню дзвонарства, передаючи не лише навички, пов'язані з технікою та доглядом за дзвонами, але й духовні, історичні та культурні цінності.
Звуки дзвонів знайомі містянам з дитинства, формуючи єдиний культурний та емоційний простір. Вони стали частиною ідентичності львів’ян, викликаючи емоції, спогади та досвід, як особистий, так і колективний.
Дзвони перетворилися з простого засобу спілкування на вираження живої спадщини, а дзвонарство та традиції шанування дзвону стали проявом колективної ідентичності міста Львова. Особливістю традиції дзвонарства у Львові є соціальна та міжконфесійна злагодженість, адже дзвонарі дотримуються принципу рівності та виконують свої обов’язки у різних конфесіях, формуючи толерантне середовище.
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