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Через 23 роки з'явилися нові кадри руйнування під час теракту веж-близнюків у США

09:23, 27 липня 2024
Опубліковано унікальне відео теракту у Світовому торговому центрі 11 вересня 2001 року.
Через 23 роки з'явилися нові кадри руйнування під час теракту веж-близнюків у США
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У мережі з'явилося унікальне відео обрушення веж-близнюків під час теракту 11 вересня 2001 року в США. Автором відео є японський фотограф Кей Сугімото, який опублікував його на YouTube через 23 роки. Українські пабліки швидко підхопили та поширили ці кадри.

На відео видно момент, коли чотири групи терористів захопили пасажирські авіалайнери та спрямували їх на вежі-близнюки, Пентагон та Білий Дім. Цей теракт став однією з найтрагічніших і знакових подій в історії, яка залишила глибокий слід у свідомості людей по всьому світу.

Кей Сугімото, який зняв ці кадри на професійну камеру, зазначив, що вони зникли на 23 роки. Він опублікував відео на відеохостингу YouTube, підписавши його: «Це кадри, які я зняв під час обвалення Світового торгового центру 11 вересня 2001 року. Знято з даху будинку 64 на вулиці Сент-Маркс-Плейс у Нью-Йорку на камеру Sony VX2000 з телеконвертером».

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