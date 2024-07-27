Спустя 23 года появились новые кадры разрушения во время теракта башен-близнецов в США

Опубликовано уникальное видео теракта во Всемирном торговом центре 11 сентября 2001 года.

В сети появилось уникальное видео обрушения башен-близнецов во время теракта 11 сентября 2001 года в США. Автором видео является японский фотограф Кей Сугимото, который опубликовал его на YouTube спустя 23 года. Украинские паблики быстро подхватили и распространили эти кадры.

На видео виден момент, когда четыре группы террористов захватили пассажирские авиалайнеры и направили их на башни-близнецы, Пентагон и Белый Дом. Этот теракт стал одним из самых трагических и знаковых событий в истории, которое оставило глубокий след в сознании людей по всему миру.

Кей Сугимото, который снял эти кадры на профессиональную камеру, отметил, что они исчезли на 23 года. Он опубликовал видео на видеохостинге YouTube, подписав его: «Это кадры, которые я снял во время обрушения Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года. Снято с крыши дома 64 на улице Сент-Маркс-Плейс в Нью-Йорке на камеру Sony VX2000 с телеконвертером».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.