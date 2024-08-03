В Хмельницкой области «рекетир» требовал 100 тысяч гривен «карточного долга»

Мужчина долгое время занимался вымогательством надуманного долга у местного жителя.

В Хмельницкой области будут судить мужчину за вымогательство 100 000 грн несуществующего долга у местного жителя. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что мужчина долгое время занимался вымогательством надуманного долга у местного жителя. Он неоднократно заявлял последнему, что тот должен уплатить ему 100 тысяч гривен «карточного долга».

Вымогатель постоянно звонил потерпевшему, преследовал, угрожал расправой и применял физическое насилие. Более того, он несколько раз приходил в дом «должника» и забрал телевизор и мобильный телефон.

Мужчина боялся за свою жизнь и здоровье, и передал обвиняемому часть средств в размере 10 тысяч гривен.

Однако «рекетир» на этом не остановился и продолжал требовать уплатить оставшуюся сумму.

Правоохранители задержали его во время получения части «долга» в размере 39 тысяч гривен. В настоящее время он находится под стражей.

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