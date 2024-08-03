На Хмельниччині «рекетир» вимагав 100 тисяч гривень «карткового боргу»

Чоловік протягом тривалого часу займався вимаганням надуманого боргу у місцевого мешканця.

На Хмельниччині судитимуть чоловіка за вимагання 100 000 грн неіснуючого боргу у місцевого мешканця. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що чоловік протягом тривалого часу займався вимаганням надуманого боргу у місцевого мешканця. Він неодноразово заявляв останньому, що той повинен сплатити йому 100 тисяч гривень «карткового боргу».

Вимагач постійно телефонував потерпілому, переслідував, погрожував розправою та застосовував фізичне насильство. Більше того, він декілька разів приходив до оселі «боржника» та забрав телевізор і мобільний телефон.

Чоловік боявся за своє життя та здоров'я, тож передав обвинуваченому частину коштів у розмірі 10 тисяч гривень.

Однак «рекетир» на цьому не зупинився і продовжував вимагати сплатити решту суми.

Правоохоронці затримали його під час отримання частини «боргу» в розмірі 39 тисяч гривень. Наразі він перебуває під вартою.

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