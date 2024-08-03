Практика судів
  1. В Україні

На Хмельниччині «рекетир» вимагав 100 тисяч гривень «карткового боргу»

11:33, 3 серпня 2024
Чоловік протягом тривалого часу займався вимаганням надуманого боргу у місцевого мешканця.
На Хмельниччині «рекетир» вимагав 100 тисяч гривень «карткового боргу»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині судитимуть чоловіка за вимагання 100 000 грн неіснуючого боргу у місцевого мешканця. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що чоловік протягом тривалого часу займався вимаганням надуманого боргу у місцевого мешканця. Він неодноразово заявляв останньому, що той повинен сплатити йому 100 тисяч гривень «карткового боргу».

Вимагач постійно телефонував потерпілому, переслідував, погрожував розправою та застосовував фізичне насильство. Більше того, він декілька разів приходив до оселі «боржника» та забрав телевізор і мобільний телефон.

Чоловік боявся за своє життя та здоров'я, тож передав обвинуваченому частину коштів у розмірі 10 тисяч гривень.

Однак «рекетир» на цьому не зупинився і продовжував вимагати сплатити решту суми.

Правоохоронці затримали його під час отримання частини «боргу» в розмірі 39 тисяч гривень. Наразі він перебуває під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд розглянув позов про блокування зарплатної картки працівника телемарафону за несплату штрафу, накладеного ТЦК

Зарплатну картку чоловіка було заблоковано внаслідок несплати штрафу ТЦК за порушення правил військового обліку, але він вважав, що має право на бронювання, бо є працівником телемарафону.

Межі дискреції ВККС у конкурсній процедурі добору на посаду судді не можуть бути неосяжними – позиція Верховного Суду

ВККС визнала порушенням відкриття кандидатом на сайті парламенту рішення КСУ під час іспиту в межах добору – Верховний Суд частково задовольнив позов проти ВККС.

У Міноборони не можуть чітко відповісти, коли з’явиться автоматична відстрочка від мобілізації для осіб з інвалідністю, студентів та багатодітних батьків

Громадяни вимушені їхати до ТЦК з пакунками документів, аби попросити про відстрочку, яка за законодавством вже могла б оформлюватися в автоматичному режимі шляхом взаємодії між реєстрами.

ВАКС та Вища рада правосуддя досі не мають ані грошей, ані приміщень для розміщення додаткових суддів та дисциплінарних інспекторів

Відсутність суддівської винагороди для нових суддів Антикорупційного суду, приміщень для ВАКС та Служби дисциплінарних інспекторів, ставлять під сумнів доцільність проведення вже оголошених конкурсів.

В прокуратурах всіх рівнів не вистачає майже 1 500 прокурорів: що відомо

Особливо не вистачає прокурорів в прокуратурах на півдні та на сході країни.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду