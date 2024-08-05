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Водительское удостоверение за 13 000 грн: в Киеве задержали дельца «со связями» в сервисном центре МВД

15:31, 5 августа 2024
Деньги дельцу женщина передавала в два этапа и после передачи всей суммы его задержали.
Водительское удостоверение за 13 000 грн: в Киеве задержали дельца «со связями» в сервисном центре МВД
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В Киеве правоохранители задержали мужчину, который за 13 000 гривен «помог» знакомой успешно сдать практический экзамен и получить права категории «А». Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Правоохранители установили, что женщина хотела пройти курс обучения по управлению мотоциклом и в дальнейшем получить права категории «А». Находясь в помещении одного из столичных Территориальных сервисных центров, она встретила знакомого, который сообщил, что у него хорошие отношения с руководством и работниками сервисного центра, и он сможет помочь в получении удостоверения.

«Для успешной сдачи экзамена по вождению и получения удостоверения нужно заплатить 13 000 грн. в два этапа с копиями собственных документов. Эти деньги гарантируют успешное обучение в автошколе и получение водительского удостоверения. Если женщина этого не сделает, ее заверили, что сдать практический экзамен она не сможет», – заявили в прокуратуре.

Первая часть денег на сумму 4 000 грн. нужно предоставить непосредственно перед сдачей экзамена, а еще 9 000 грн уже после сдачи экзамена и получения водительского удостоверения категории «А». При этом присутствовать на обучении в автошколе не нужно, его и так засчитают, добавили в ведомстве.

Под контролем правоохранителей будущий водитель передала 4 000 грн, успешно сдала практический экзамен и получила права категории «А».

В тот же день, по результатам положительного сдачи практического экзамена, женщина передала мужчине еще 9 000 грн, после получения которых его задержали.

51-летнему мужчине уже сообщили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

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