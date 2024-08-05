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Посвідчення водія за 13 000 грн: у Києві затримали ділка «зі зв’язками» в сервісному центру МВС

15:31, 5 серпня 2024
Гроші ділку жінка передавала в два етапи і після передачі всієї суми його затримали.
Посвідчення водія за 13 000 грн: у Києві затримали ділка «зі зв’язками» в сервісному центру МВС
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У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який за 13 000 гривень «допоміг» знайомій успішно скласти практичний іспит та отримати права категорії «А». Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Правоохоронці встановили, що жінка хотіла пройти курс навчання з керування мотоциклом та в подальшому отримати права категорії «А». Перебуваючи у приміщенні одного зі столичних Територіальних сервісних центрів, вона зустріла знайомого, який повідомив, що в нього гарні відносини з керівництвом та працівниками сервісного центру і він зможе допомогти в отриманні посвідчення.

«Для успішного складання іспиту з водіння та отримання посвідчення потрібно заплатити 13 000 грн. в два етапи з копіями своїх документів. Ці гроші гарантують успішне навчання в автошколі та отримання водійського посвідчення. Якщо жінка цього не зробить, її запевнили, що скласти практичний іспит вона не зможе», - заявили у прокуратурі.  

Першу частину грошей у сумі 4 000 грн. потрібно надати безпосередньо перед складанням іспиту, а ще 9 000 грн вже після здачі іспиту та отримання посвідчення водія категорії «А». При цьому бути присутній на навчанні в автошколі не потрібно, його і так зарахують, додали у відомстві.

Під контролем правоохоронців майбутня водійка передала 4 000 грн, успішно склала практичний іспит та отримала права категорії «А».

Того ж дня, за результатами позитивного складання практичного іспиту жінка передала чоловіку ще 9 000 грн, після отримання яких його затримали. 

51-річному чоловіку вже повідомили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

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