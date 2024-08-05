У Києві тимчасово обмежать рух на Північному мосту

З 5 до 7 серпня рух транспорту на Північному мосту буде частково обмежений.

На Північному мосту через річку Дніпро з 5 до 7 серпня частково обмежать рух транспорту. Про це інформує КК «Київавтодор».

«Обмеження діятимуть із 22:00 5 серпня до 05:00 7 серпня та пов'язані з виконанням поточного ремонту. Рух транспорту буде частково обмежений другою та третьою смугами в напрямку з лівого на правий берег Дніпра», - заявили у КК.

Також там додають, що під час ремонтних робіт рух транспорту здійснюватиметься першою та четвертою смугами.

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