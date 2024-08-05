Практика судів
  1. В Україні

У Києві тимчасово обмежать рух на Північному мосту

15:49, 5 серпня 2024
З 5 до 7 серпня рух транспорту на Північному мосту буде частково обмежений.
У Києві тимчасово обмежать рух на Північному мосту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Північному мосту через річку Дніпро з 5 до 7 серпня частково обмежать рух транспорту. Про це інформує КК «Київавтодор».

«Обмеження діятимуть із 22:00 5 серпня до 05:00 7 серпня та пов'язані з виконанням поточного ремонту. Рух транспорту буде частково обмежений другою та третьою смугами в напрямку з лівого на правий берег Дніпра», - заявили у КК.

Також там додають, що під час ремонтних робіт рух транспорту здійснюватиметься першою та четвертою смугами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд відступив від попередніх позицій у справі про право прокурора оскаржити заочне рішення про визнання права на земельний пай

Об’єднана палата Верховного Суду заявив, що апеляційне оскарження заочного рішення прокурором в інтересах держави в особі відповідача має відбуватися без попереднього подання заяви про перегляд заочного рішення до суду, що ухвалив таке рішення.

Суди, ВРП та ВККС зможуть автоматично отримувати дані про джерела та суми доходів громадян від Податкової служби – наказ

Суди, ВРП та ВККС зможуть отримувати інформацію про джерела та суми доходів, нарахованих фізичній особі, чи суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також загальну суму річного доходу від Податкової служби.

У парламенті пропонують звільнити військовослужбовців після 36 місяців служби і заборонити переведення контрактників без згоди

Пропонується надати дозвіл на звільнення з військової служби у разі безперервного проходження служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців, з яких не менш як 18 місяців з безпосередньою участю у виконанні бойових завдань.

Заброньованим чиновникам, депутатам та експертам з реформ пропонують дозволити безперешкодно виїжджати за кордон

Пропонується дати право вільного виїзду за кордон народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам, представникам громадських організацій, що входять до переліку заброньованих у зв’язку з отриманням іноземного фінансування.

ВККС оголосила конкурс на посаду заступника керівника Секретаріату Комісії: що відомо

Посадовий оклад – 87 301 грн., але потрібно володіти іноземною мовою, мати досвід роботи на керівних посадах та вдало пройти співбесіду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео