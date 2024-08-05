В Киеве временно ограничат движение на Северном мосту

С 5 по 7 августа движение транспорта на Северном мосту будет частично ограничено.

На Северном мосту через реку Днепр с 5 по 7 августа частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает КК «Киевавтодор».

«Ограничения будут действовать с 22:00 5 августа по 05:00 7 августа и связаны с выполнением текущего ремонта. Движение транспорта будет частично ограничено второй и третьей полосами в направлении с левого на правый берег Днепра», - заявили в КК.

Также там добавляют, что при ремонтных работах движение транспорта будет осуществляться первой и четвертой полосами.

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