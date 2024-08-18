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МОН утвердило новый порядок организации образования в условиях войны

23:31, 18 августа 2024
МОН определило условия для возвращения как можно большего количества учеников к очному обучению при наличии укрытий.
МОН утвердило новый порядок организации образования в условиях войны
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Министерство образования и науки Украины внедрило новый приказ, регулирующий условия обучения в школах во время военного положения. Приказ №1112, заменивший предыдущий документ №850, определяет правила для возвращения учеников к очному обучению при наличии укрытий и для дистанционного образования.

Согласно новым условиям, для возвращения к очному обучению необходимо, чтобы школа имела укрытие или чтобы укрытие располагалось на расстоянии не более 500 метров. Кроме этого, школы должны быть обеспечены материально-технической базой для организации смешанного обучения. Для областей, пострадавших от боевых действий, таких как Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и другие, решение о возвращении к очному обучению должно приниматься советом обороны области или руководителем ОВА.

Документ также регулирует организацию дистанционного обучения, отмечая, что все школы должны формировать дистанционные классы с минимальным количеством учеников. Дистанционное обучение для учеников в Украине будет проводиться по полной образовательной программе, тогда как для учеников, находящихся за рубежом, обучение будет сокращено с акцентом на украиноведческий компонент.

Министерство образования также анонсировало политику «Школа офлайн», цель которой - возвращение учеников к очному обучению и улучшение качества дистанционного образования. В рамках этой политики планируется утверждение еще трех нормативно-правовых актов, которые призваны поддержать реализацию новых условий обучения.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года, но области могут начать внедрение части изменений уже с текущего учебного года, если готовы к этому.

Ученики, которые перемещены из-за войны, могут учиться в дистанционных классах до 1 сентября 2025 года, даже если по месту их пребывания есть школы с очным обучением. Для учеников на временно оккупированных территориях продолжится дистанционное обучение в условиях безопасности или индивидуальная форма обучения.

МОН вместе с международными партнерами планирует провести кампанию по повышению уровня перехода к очному обучению в 2025 году.

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