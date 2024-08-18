МОН затвердило новий порядок організації освіти в умовах війни

МОН визначило умови для повернення якомога більшої кількості учнів до очного навчання за наявності укриттів.

Міністерство освіти і науки України впровадило новий наказ, що регулює умови навчання в школах під час воєнного стану. Наказ №1112, що замінив попередній документ №850, визначає правила для повернення учнів до очного навчання за наявності укриттів і для дистанційної освіти.

Згідно з новими умовами, для повернення до очного навчання необхідно, щоб школа мала укриття або щоб укриття розташовувалося на відстані не більше 500 метрів. Окрім цього, школи повинні бути забезпечені матеріально-технічною базою для організації змішаного навчання. Для областей, що постраждали від бойових дій, таких як Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та інші, рішення про повернення до очного навчання має прийматися радою оборони області або керівником ОВА.

Документ також регулює організацію дистанційного навчання, зазначаючи, що всі школи повинні формувати дистанційні класи з мінімальною кількістю учнів. Дистанційне навчання для учнів в Україні буде проводитися за повною освітньою програмою, тоді як для учнів, що перебувають за кордоном, навчання буде скорочене з акцентом на українознавчий компонент.

Міністерство освіти також анонсувало політику «Школа офлайн», що має на меті повернення учнів до очного навчання та покращення якості дистанційної освіти. У рамках цієї політики планується затвердження ще трьох нормативно-правових актів, які покликані підтримати реалізацію нових умов навчання.

Нові правила почнуть діяти з 1 вересня 2025 року, але області можуть розпочати впровадження частини змін вже з поточного навчального року, якщо готові до цього.

Учні, які переміщені через війну, можуть навчатися в дистанційних класах до 1 вересня 2025 року, навіть якщо за місцем їхнього перебування є школи з очним навчанням. Для учнів на тимчасово окупованих територіях продовжиться дистанційне навчання за умов безпеки або індивідуальна форма навчання.

МОН разом із міжнародними партнерами планує провести кампанію з підвищення рівня переходу до очного навчання у 2025 році.

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