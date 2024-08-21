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Украинские банки согласовали кредиты на 4,3 млрд гривен для поддержки энергетики

22:00, 21 августа 2024
Украинские банки уже согласовали кредитование на поддержку энергетики для бизнеса, граждан и муниципалитетов на 4,3 млрд гривен, – Свириденко.
Украинские банки согласовали кредиты на 4,3 млрд гривен для поддержки энергетики
Источник фото: unn.ua
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Украинские банки уже согласовали кредитование на поддержку энергетики на сумму 4,3 млрд гривен, заявила первый вице-премьер-министр Украины и Министр экономики Юлия Свириденко. Это произошло в рамках усилий правительства по восстановлению энергетической инфраструктуры и поддержки альтернативной энергетики, сообщает пресс-служба Министерство экономики Украины.

Во время Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины Свириденко отметила, что с начала лета двадцать украинских банков согласовали кредиты на сумму 4,3 млрд грн для реализации проектов в сфере энергетики. Наибольшую часть этих кредитов предоставили иностранные банки - 2,4 млрд грн, что составляет 114 заявок.

«Правительство разработало ряд инструментов для поддержки энергетики и обеспечения прохождения следующего отопительного сезона. В частности, мы расширили возможности программы «Доступные кредиты 5-7-9%» для бизнеса, ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. Для домохозяйств доступна программа беспроцентных кредитов. Банки также предлагают отдельные кредиты на проекты альтернативной энергетики и восстановления инфраструктуры. С 1 июня мы получили 504 заявки на сумму 4,3 млрд грн», - сообщила Свириденко.

Согласно данным Национального банка Украины, общая сумма полученных заявок на кредитование с начала опроса составила 42 млрд грн. Из них государственные банки получили 32,7 млрд грн (1144 заявки), а иностранные - 2,4 млрд грн (114 заявок).

Сейчас доступны следующие кредитные инструменты:

- Расширенная программа «Доступные кредиты 5-7-9%» для бизнеса на покупку и установку электрогенерационных установок на газу. Сумма льготного кредита - до 150 млн грн, срок - до 10 лет.

- Льготное кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры до 25 млн евро, срок - до 5-7 лет.

- Программа «Доступные кредиты 5-7-9%» для ОСМД и ЖСК на сумму до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых, с компенсацией до 70% стоимости проекта после его реализации.

- Льготное кредитование под 0% для домохозяйств на установку солнечных панелей и ветровых установок до 480 тыс. грн, срок - 10 лет.

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