Українські банки погодили кредити на 4,3 млрд гривень для підтримки енергетики

Українські банки вже погодили кредитування на підтримку енергетики для бізнесу, громадян та муніципалітетів на 4,3 млрд гривень, – Свириденко.

Джерело фото: unn.ua

Українські банки вже погодили кредитування на підтримку енергетики на суму 4,3 млрд гривень, заявила перший віце-прем’єр-міністр України та Міністр економіки Юлія Свириденко. Це сталося в рамках зусиль уряду з відновлення енергетичної інфраструктури та підтримки альтернативної енергетики, повідомляє пресслужба Міністерство економіки України.

Під час Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України Свириденко зазначила, що з початку літа двадцять українських банків погодили кредити на суму 4,3 млрд грн для реалізації проектів у сфері енергетики. Найбільшу частину цих кредитів надали іноземні банки — 2,4 млрд грн, що становить 114 заявок.

«Уряд розробив низку інструментів для підтримки енергетики та забезпечення проходження наступного опалювального сезону. Зокрема, ми розширили можливості програми «Доступні кредити 5-7-9%» для бізнесу, ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. Для домогосподарств доступна програма безвідсоткових кредитів. Банки також пропонують окремі кредити на проекти альтернативної енергетики та відновлення інфраструктури. З 1 червня ми отримали 504 заявки на суму 4,3 млрд грн», — повідомила Свириденко.

Згідно з даними Національного банку України, загальна сума отриманих заявок на кредитування з початку опитування склала 42 млрд грн. З них державні банки отримали 32,7 млрд грн (1144 заявки), а іноземні — 2,4 млрд грн (114 заявок).

Наразі доступні такі кредитні інструменти:

Розширена програма «Доступні кредити 5-7-9%» для бізнесу на купівлю та встановлення електрогенераційних установок на газу. Сума пільгового кредиту — до 150 млн грн, термін — до 10 років.

Пільгове кредитування проектів з відновлення енергетичної інфраструктури до 25 млн євро, термін — до 5–7 років.

Програма «Доступні кредити 5-7-9%» для ОСББ та ЖБК на суму до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних, з компенсацією до 70% вартості проєкту після його реалізації.

Пільгове кредитування під 0% для домогосподарств на установку сонячних панелей та вітрових установок до 480 тис. грн, термін — 10 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.