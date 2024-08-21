Українські банки погодили кредити на 4,3 млрд гривень для підтримки енергетики

Українські банки вже погодили кредитування на підтримку енергетики на суму 4,3 млрд гривень, заявила перший віце-прем’єр-міністр України та Міністр економіки Юлія Свириденко. Це сталося в рамках зусиль уряду з відновлення енергетичної інфраструктури та підтримки альтернативної енергетики, повідомляє пресслужба Міністерство економіки України.
Під час Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України Свириденко зазначила, що з початку літа двадцять українських банків погодили кредити на суму 4,3 млрд грн для реалізації проектів у сфері енергетики. Найбільшу частину цих кредитів надали іноземні банки — 2,4 млрд грн, що становить 114 заявок.
«Уряд розробив низку інструментів для підтримки енергетики та забезпечення проходження наступного опалювального сезону. Зокрема, ми розширили можливості програми «Доступні кредити 5-7-9%» для бізнесу, ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. Для домогосподарств доступна програма безвідсоткових кредитів. Банки також пропонують окремі кредити на проекти альтернативної енергетики та відновлення інфраструктури. З 1 червня ми отримали 504 заявки на суму 4,3 млрд грн», — повідомила Свириденко.
Згідно з даними Національного банку України, загальна сума отриманих заявок на кредитування з початку опитування склала 42 млрд грн. З них державні банки отримали 32,7 млрд грн (1144 заявки), а іноземні — 2,4 млрд грн (114 заявок).
Наразі доступні такі кредитні інструменти:
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