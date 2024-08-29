ВАКС взыскал с руководителя Винницкого ТЦК квартиру стоимостью более 1,9 млн грн

Близкий родственник главы ТЦК по его поручению приобрел актив в виде новой квартиры в пригороде Винницы.

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Высший антикоррупционный суд взыскал с руководителя Винницкого ТЦК квартиру стоимостью более 1,9 млн грн. Об этом сообщает САП.

ВАКС удовлетворил иск прокурора САП о признании необоснованным актива на сумму около 1,9 млн гривен и взыскании его в доход государства.

На основе собранных доказательств было установлено, что близкий родственник руководителя ТЦК по его поручению приобрел актив в виде новой квартиры в пригороде Винницы.

Учитывая обнаруженное, прокурор обратился в суд с иском о взыскании соответствующего актива.

"Заслушав доводы сторон суд согласился с позицией прокурора САП и удовлетворил иск в полном объеме", - сообщили в САП.

В САП добавили, что решение суда можно обжаловать в течение 30 дней.

По данным УП, речь идет о Романе Потерлевиче.

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