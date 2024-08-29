ВАКС стягнув з керівника Вінницького ТЦК квартиру вартістю понад 1,9 млн грн

Близький родич керівника ТЦК за його дорученням набув актив у виді новозбудованої квартири у передмісті Вінниці.

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Вищий антикорупційний суд стягнув з керівника Вінницького ТЦК квартиру вартістю понад 1,9 млн грн. Про це повідомляє САП.

ВАКС задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу на суму близько 1,9 млн гривень та стягнення його в дохід держави.На основі зібраних доказів було встановлено, що близький родич керівника ТЦК за його дорученням отримав актив у вигляді новозбудованої квартири у передмісті Вінниці.

З огляду на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом щодо стягнення відповідного активу.

"Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі", - повідомили в САП.

У САП додали, що рішення суду можна оскаржити упродовж 30 днів.

За даними УП, йдеться про Романа Потерлевича.

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