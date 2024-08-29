У ЄС просуватимуть план допомоги Україні за рахунок заморожених активів рф незалежно від США

Жозеп Боррель заявив, що ЄС зробить все можливе, щоб підтримати Україну незалежно від рішень у Вашингтоні.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз наполягатиме на виконанні зобов'язань щодо забезпечення допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів незалежно від питань, порушених США. Про це він сказав журналістам у Брюсселі перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС, коли його запитали про позицію США, пише Bloomberg.

«Ми зробимо все можливе, щоб підтримати Україну незалежно від рішень у Вашингтоні. Україні необхідно підвищити свій оборонний потенціал, і це потрібно їй зараз», - заявив Боррель.

Угода «Великої сімки» про використання доходів від заморожених активів зіткнулася із затримками, оскільки Вашингтон шукає надійніших гарантій того, що ЄС зможе продовжувати санкції, незважаючи на протидію Угорщини.

США хочуть переконатися, що план, спрямований на отримання Києвом кредитів на суму 50 млрд доларів, буде реалізований, перш ніж його схвалить Конгрес.

План G7, ухвалений на саміті у червні, передбачав надходження коштів до кінця року. Міністрам ЄС у Брюсселі буде представлено два варіанти заморожування активів Кремля на тривалий період у спробі заспокоїти США, додало агентство Bloomberg.

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