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США і Китай не досягли прогресу в обговоренні шляхів припинення війни в Україні, — Джейк Салліван

15:12, 29 серпня 2024
Джейк Салліван заявив, що США дуже суворо дотримуються простого принципу: Нічого про Україну без України.
США і Китай не досягли прогресу в обговоренні шляхів припинення війни в Україні, — Джейк Салліван
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Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що на переговорах у Пекіні США не досягли прогресу в обговоренні шляхів припинення війни в Україні. Про це він сказав на пресконференції за підсумками візиту до Пекіна.

«Не можу сказати, що ми досягли якогось прогресу з цього питання», - сказав Салліван.

За його словами, за три дні сторони обмінялися думками щодо війни в Україні.

«Ми не дійшли жодного конкретного плану щодо дипломатії, багато в чому тому, що США дуже суворо дотримуються простого принципу: «Нічого про Україну без України», - сказав Салліван.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що закінчення війни можливо лише за умови відновлення територіальної цілісності України та запобігання повторній агресії з боку росії. 

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