США и Китай не добились прогресса в обсуждении путей прекращения войны в Украине, — Джейк Салливан

Джейк Салливан заявил, что США очень строго придерживаются простого принципа: «Ничего об Украине без Украины».

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на переговорах в Пекине США не добились прогресса в обсуждении путей прекращения войны в Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в Пекин.

«Не могу сказать, что мы добились какого-то прогресса по этому вопросу», — сказал Салливан.

По его словам, за три дня стороны обменялись мнениями по вопросу войны в Украине.

«Мы не пришли ни к какому конкретному плану в отношении дипломатии, во многом потому что США очень строго придерживаются простого принципа: «Ничего об Украине без Украины», - сказал Салливан.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что окончание войны возможно только при условии восстановления территориальной целостности Украины и предотвращения повторной агрессии со стороны россии.

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