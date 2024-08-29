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Сбитие Польшей ракет и дронов рф не приведет к участию НАТО в войне, — глава МИД Дмитрий Кулеба

15:30, 29 августа 2024
Аргумент о том, что это приведет к участию некоторых из них в войне, недействителен, – Дмитрий Кулеба.
Сбитие Польшей ракет и дронов рф не приведет к участию НАТО в войне, — глава МИД Дмитрий Кулеба
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Украина надеется, что Польша сможет перехватывать летящие в ее направлении ракеты и дроны. Избиение Польшей российских целей не приведет к участию НАТО в войне. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Politico.

Он отметил, что "не сомневается" в готовности Польши построить соответствующие механизмы для сбивания российских ракет в Украине. Однако для этого необходима поддержка партнеров.

"Аргумент о том, что это приведет к участию некоторых из них в войне, недействителен. Вы не вступаете в войну, сбивая ракету или летящий в вашем направлении беспилотник и может фактически нанести вред вашей собственной территории", - рассказал Кулеба.

Он подчеркнул, что система ПВО Польши интегрирована с системой НАТО, так что в вопросе сбивания российских целей должны быть привлечены и другие страны.

Дмитрий Кулеба отметил, что Киев также хочет, чтобы к сбитию российских дронов и ракет в воздушном пространстве Украины присоединились и другие страны. По его словам, об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг и Президент Владимир Зеленский говорили на июльском саммите Альянса, однако "пришло время принять решение".

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