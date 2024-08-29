Збиття Польщею ракет та дронів рф не приведе до участі НАТО у війні, — глава МЗС Дмитро Кулеба

Аргумент про те, що це призведе до участі деяких із них у війні, недійсний, - Дмитро Кулеба.

Україна сподівається, що Польща зможе перехоплювати ракети та дрони, що летять у її напрямку. Збиття Польщею російських цілей не призведе до участі НАТО у війні. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Politico.

Він зазначив, що "не сумнівається" у готовності Польщі відбудувати відповідні механізми для збиття російських ракет в Україні. Проте для цього необхідна підтримка партнерів.

"Аргумент про те, що це приведе до участі деяких із них у війні, недійсний. Ви не вступаєте у війну, збиваючи ракету чи безпілотник, який летить у вашому напрямку і може фактично завдати шкоди вашій власній території", – розповів Кулеба.

Він наголосив, що система ППО Польщі інтегрована з системою НАТО, отже у питання збиття російських цілей мають бути залучені й інші країни.

Дмитро Кулеба зазначив, що Київ також хоче, щоб до збиття російських дронів та ракет в повітряному просторі України долучились й інші країни. За його словами, про це генсек НАТО Єнс Столтенберг та Президент Володимир Зеленський говорили на липневому саміті Альянсу, проте "настав час ухвалити рішення".

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