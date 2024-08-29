Практика судов
  1. В Украине

В ЕС будут продвигать план помощи Украине за счет замороженных активов рф независимо от США

20:18, 29 августа 2024
Жозеп Боррель заявил, что ЕС сделает все возможное, чтобы поддержать Украину, независимо от решений в Вашингтоне.
В ЕС будут продвигать план помощи Украине за счет замороженных активов рф независимо от США
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз будет настаивать на выполнении обязательств по обеспечению помощи Украине за счет замороженных российских активов вне зависимости от вопросов, затронутых США. Об этом он сказал журналистам в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел ЕС, когда его спросили о позиции США, пишет Bloomberg.

«Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину, независимо от решений в Вашингтоне. Украине необходимо повысить свой оборонный потенциал, и это нужно ей сейчас», – заявил Боррель.

Соглашение «Большой семерки» об использовании доходов от замороженных активов столкнулось с задержками, поскольку Вашингтон ищет более надежные гарантии того, что ЕС сможет продлевать санкции, несмотря на противодействие Венгрии.

США хотят убедиться, что план, направленный на получение Киевом кредитов на сумму 50 млрд. долларов, будет реализован, прежде чем его одобрит Конгресс.

План G7, принятый на саммите в июне, предусматривал поступление средств до конца года. Министрам ЕС в Брюсселе будут представлены два варианта замораживания активов Кремля на длительный период в попытке успокоить США, добавило агентство Bloomberg.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
От повышения налогов правительство надеется получить в 2024 году 30 млрд грн при потребности на оборону 500 млрд грн

От повышения ставки военного сбора с 1,5% до 5% Кабмин планирует получить около 27 млрд дополнительных поступлений в бюджет в 2024 году.

Судья отказалась признать право адвоката-военнослужащего на представительство интересов в суде и получила дисциплинарное дело

Судья Приморского райсуда Одессы пришла к выводу, что статус военнослужащего несовместим с деятельностью адвоката.

Физических и юридических лиц обяжут заморозить средства лиц, к которым применены международные санкции

На всех граждан, физических и юридических лиц в Украине будут распространены обязательства по замораживанию средств или других активов лиц, в отношении которых применены международные санкции.

Закон не требует, чтобы смотритель для получения отсрочки стоял на учете в управлении соцзащиты как лицо, осуществляющее уход не на профессиональной основе — постановление апелляционного админсуда

Апелляционный админсуд обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление об отсрочке мужчине, ухаживавшему за больной матерью, и указал, что требование ТЦК стоять на учете в управлении соцзащиты не соответствует закону.

Военный сбор вырастет до 5% — Комитет согласовал финальную версию законопроекта о повышении налогов

Финальная версия законопроект предусматривает установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% минимальной зарплаты.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва