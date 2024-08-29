В ЕС будут продвигать план помощи Украине за счет замороженных активов рф независимо от США

Жозеп Боррель заявил, что ЕС сделает все возможное, чтобы поддержать Украину, независимо от решений в Вашингтоне.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз будет настаивать на выполнении обязательств по обеспечению помощи Украине за счет замороженных российских активов вне зависимости от вопросов, затронутых США. Об этом он сказал журналистам в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел ЕС, когда его спросили о позиции США, пишет Bloomberg.

«Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину, независимо от решений в Вашингтоне. Украине необходимо повысить свой оборонный потенциал, и это нужно ей сейчас», – заявил Боррель.

Соглашение «Большой семерки» об использовании доходов от замороженных активов столкнулось с задержками, поскольку Вашингтон ищет более надежные гарантии того, что ЕС сможет продлевать санкции, несмотря на противодействие Венгрии.

США хотят убедиться, что план, направленный на получение Киевом кредитов на сумму 50 млрд. долларов, будет реализован, прежде чем его одобрит Конгресс.

План G7, принятый на саммите в июне, предусматривал поступление средств до конца года. Министрам ЕС в Брюсселе будут представлены два варианта замораживания активов Кремля на длительный период в попытке успокоить США, добавило агентство Bloomberg.

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