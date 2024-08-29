Директора предприятия на Хмельнитчине будут судить за неуплату налогов на 4,6 млн грн

Женщина оформляла фиктивную продажу товаров.

В Хмельницкой области направили в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия, которая умышленно уклонялась от уплаты налогов. Об этом сообщает областная прокуратура.

Расследованием установлено, что обвиняемая документально оформила сделки по продаже товаров контрагентам, но продукцию фактически им не реализовывала.

Таким образом, женщина уклонилась от уплаты в бюджет налога на прибыль предприятия и налога на добавленную стоимость в сумме более 4,6 млн. грн.

Ей грозит наказание в виде штрафа от 5 тысяч до 10 тысяч тысяч рублей.

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