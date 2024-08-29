Директорку підприємства на Хмельниччині судитимуть за несплату податків на 4,6 млн грн

На Хмельниччині скерували до суду обвинувальний акт стосовно директорки підприємства, яка умисло ухилялася від сплати податків. Про це повідомляє обласна прокуратура.
Розслідуванням встановлено, що обвинувачена документально оформила операції з продажу товарів контрагентам, але продукцію фактично їм не реалізовувала.
Таким чином, жінка ухилилась від сплати до бюджету податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість у сумі понад 4,6 млн грн.
Їй загрожує покарання у виді штрафу від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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