У профільному комітеті Ради схвалили доопрацьований законопроєкт про перезавантаження митниці

Врегульовано умови оплати праці посадових осіб митних органів.

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Парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт 6490 про перезавантаження митниці в цілому. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

«Комітет рекомендував ВР прийняти законопроєкт 6490 про перезавантаження митниці у цілому», - написав він.

За словами Гетманцева, до другого читання внесені пропозиції та поправки спрямовані на удосконалення правових засад проходження служби в митних органах.

Зокрема, врегулювано істотні умови контракту про проходження служби в митних органах, визначено вимоги до професійної компетентності посадових осіб митних органів, запроваджено процедури ротацій посадових осіб митних органів, перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя, можливість проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа посадових осіб митних органів.

Крім того, врегульовано умови оплати праці посадових осіб митних органів.

Також закріплено підходи до формування конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на посаду голови митниці.

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