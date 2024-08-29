В профильном комитете Рады одобрили доработанный законопроект о перезагрузке таможни

Урегулированы условия оплаты труда должностных лиц таможенных органов.

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Парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект 6490 о перезагрузке таможни в целом. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

«Комитет рекомендовал ВР принять законопроект 6490 о перезагрузке таможни в целом», - написал он.

По словам Гетманева, ко второму чтению внесены предложения и поправки, направленные на усовершенствование правовых основ прохождения службы в таможенных органах.

В частности, урегулированы существенные условия контракта о прохождении службы в таможенных органах, определены требования к профессиональной компетентности должностных лиц таможенных органов, введены процедуры ротаций должностных лиц таможенных органов, проверок на добродетель и мониторинг образа жизни, возможность проведения психофизиологического опроса с применением полиграфа должностных лиц таможенных органов.

Кроме того, урегулированы условия оплаты труда должностных лиц таможенных органов.

Также закреплены подходы к формированию конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность главы таможни.

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