путин готовит новую «холодную войну» против Украины, — глава МИД Германии Бербок

Анналена Бербок считает, что российский диктатор стремится к еще более масштабной «холодной войне», чем в предыдущие годы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский диктатор владимир путин готовит новую «холодную войну» против Украины, пишет Tagesschau.

Она отметила, что в последние недели и месяцы российские войска намеренно атаковали инфраструктуру тепло- и водоснабжения Украины.

«С той целью, чтобы люди замерзли до смерти зимой», - отметила она.

По мнению главы немецкого МИД, путин стремится к еще более масштабной «холодной войне», чем в предыдущие годы.

По ее словам, ответом ЕС должен стать новый защитный щит Украины.

Также Бербок добавила, что Германия хочет до конца 2024 передать Украине еще 4 системы ПВО IRIS-T и дополнительные зенитные установки Gepard.

Еще чиновница подчеркнула, что противовоздушная оборона «все еще остается важнейшей вещью для защиты человеческих жизней в Украине».

Ранее сообщалось, что в Украине не осталось ни одной ГЭС, которая бы не была атакована рф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.