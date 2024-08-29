путін готує нову «холодну війну» проти України, — глава МЗС Німеччини Бербок

Анналена Бербок вважає, що російський диктатор прагне ще більш масштабної «холодної війни», ніж у попередні роки.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що російський диктатор володимир путін готує нову «холодну війну» проти України, пише Tagesschau.

Вона наголосила, що в останні тижні та місяці російські війська навмисно атакували інфраструктуру тепло- та водопостачання України.

«З тією метою, щоб люди замерзли до смерті взимку», - зазначила вона.

На думку глави німецького МЗС, путін прагне ще більш масштабної «холодної війни», ніж у попередні роки.

За її словами, відповіддю ЄС має стати новий захисний щит для України.

Також Бербок додала, що Німеччина хоче до кінця 2024 року передати Україні ще 4 системи ППО IRIS-T і додаткові зенітні установки Gepard.

Ще посадовиця наголосила, що протиповітряна оборона «все ще залишається найважливішою річчю для захисту людських життів в Україні».

Раніше ми писали, що в Україні не залишилося жодної ГЕС, яка б не була атакована рф.

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