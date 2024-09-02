Лица пожилого возраста с когнитивными нарушениями могут получить услугу по уходу. Как пояснили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи, для этого нужно:
- Лицо пожилого возраста должна обратиться к семейному врачу и получить направление на прохождение врачебной консультативной комиссии
- Пройти ЛКК для установления необходимости в постоянном постороннем уходе
- Лицо, желающее осуществлять уход на непрофессиональной основе и соответственно получать за эти услуги денежную компенсацию, должно обратиться в управление солнцезащиты населения с документами.
В управление подаются следующие документы:
- заявление о согласии предоставлять услугу по уходу на непрофессиональной основе
- Паспорт и идентификационный номер
- заявление о согласии получать соцуслуги
- декларация о доходах и имущественном положении
- Заключение врачебной комиссии медицинского учреждения о необходимости в уходе граждан пожилого возраста вследствие когнитивных нарушений.
По результатам рассмотрения управление соцзащиты население готовит заключение о назначении или отказе в назначении лица постоянным смотрителем.
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