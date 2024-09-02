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Как оформить постоянный уход за лицом пожилого возраста – что нужно делать

23:16, 2 сентября 2024
Лица пожилого возраста могут получить услугу ухода на непрофессиональной основе.
Как оформить постоянный уход за лицом пожилого возраста – что нужно делать
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Лица пожилого возраста с когнитивными нарушениями могут получить услугу по уходу. Как пояснили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи, для этого нужно:

- Лицо пожилого возраста должна обратиться к семейному врачу и получить направление на прохождение врачебной консультативной комиссии

- Пройти ЛКК для установления необходимости в постоянном постороннем уходе

- Лицо, желающее осуществлять уход на непрофессиональной основе и соответственно получать за эти услуги денежную компенсацию, должно обратиться в управление солнцезащиты населения с документами.

В управление подаются следующие документы:

- заявление о согласии предоставлять услугу по уходу на непрофессиональной основе

- Паспорт и идентификационный номер

- заявление о согласии получать соцуслуги

- декларация о доходах и имущественном положении

- Заключение врачебной комиссии медицинского учреждения о необходимости в уходе граждан пожилого возраста вследствие когнитивных нарушений.

По результатам рассмотрения управление соцзащиты население готовит заключение о назначении или отказе в назначении лица постоянным смотрителем.

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