Як оформити постійний догляд за особою похилого віку – що потрібно робити

23:16, 2 вересня 2024
Люди похилого віку можуть отримати послугу догляду на непрофесійній основі.
Люди похилого віку з когнітивними порушеннями можуть отримати послугу з догляду. Як пояснили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги, для цього потрібно:
- Особова похилого віку має звернутися до сімейного лікаря та отримати направлення на проходження лікарської консультативної комісії
- Пройти ЛКК для встановлення необхідності у постійному сторонньому догляду
- Особа, яка бажає здійснювати догляд на непрофесійній основі та відповідно отримувати за ці послуги грошову компенсацію, має звернутися до управління сонцезахисту населення з документами.
До управління подаються такі документи:
- Заява про згоду надавати послугу з догляду на непрофесійній основі
- Паспорт та ідентифікаційний номер
- Заява про згоду отримувати соцпослуги
- Декларація про доходи та майновий стан
- Висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляду громадян похилого віку внаслідок когнітивний порушень.
За результатами розгляду управління соцзахисту населення готує висновок про призначення чи відмові у призначення особи постійним доглядачем.
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