Як оформити постійний догляд за особою похилого віку – що потрібно робити

Люди похилого віку можуть отримати послугу догляду на непрофесійній основі.

Люди похилого віку з когнітивними порушеннями можуть отримати послугу з догляду. Як пояснили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги, для цього потрібно:

Особова похилого віку має звернутися до сімейного лікаря та отримати направлення на проходження лікарської консультативної комісії

Пройти ЛКК для встановлення необхідності у постійному сторонньому догляду

Особа, яка бажає здійснювати догляд на непрофесійній основі та відповідно отримувати за ці послуги грошову компенсацію, має звернутися до управління сонцезахисту населення з документами.

До управління подаються такі документи:

Заява про згоду надавати послугу з догляду на непрофесійній основі

Паспорт та ідентифікаційний номер

Заява про згоду отримувати соцпослуги

Декларація про доходи та майновий стан

Висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляду громадян похилого віку внаслідок когнітивний порушень.

За результатами розгляду управління соцзахисту населення готує висновок про призначення чи відмові у призначення особи постійним доглядачем.

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