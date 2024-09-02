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Україну накриють сильні магнітні бурі у вересні: прогнозують три важкі періоди

14:53, 2 вересня 2024
Перший важкий період триватиме до 4 вересня.
Україну накриють сильні магнітні бурі у вересні: прогнозують три важкі періоди
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Вересень 2024 року обіцяє бути неспокійним для метеозалежних людей. Очікується декілька періодів підвищеної сонячної активності. 

За попередніми даними, буде три періоди, коли магнітні бурі будуть найсильнішими.

Перша хвиля: до 4 вересня очікується досить потужна магнітна буря, інтенсивність якої досягне 5-6 балів.

Друга хвиля: З 10 по 12 вересня сонячна активність знову зросте. Сила бурі досягне максимуму 10 вересня (4 бали) і поступово збільшиться до 6 балів.

Третя хвиля: Завершить місяць ще одна геомагнітна буря, яка триватиме з 25 по 28 вересня. Хоча вона буде менш інтенсивною, ніж попередні, в останній день її потужність може досягти 5 балів.

Під час магнітних бур багато людей відчувають головний біль, запаморочення, підвищену втому, а також загострення хронічних захворювань. 

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