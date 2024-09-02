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Украину накроют сильные магнитные бури в сентябре: прогнозируют три тяжелых периода

14:53, 2 сентября 2024
Первый тяжелый период продлится до 4 сентября.
Украину накроют сильные магнитные бури в сентябре: прогнозируют три тяжелых периода
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Сентябрь 2024 обещает быть беспокойным для метеозависимых людей. Ожидается несколько периодов повышенной солнечной активности.

По предварительным данным, будет три периода, когда магнитные бури будут сильнейшими.

Первая волна: к 4 сентября ожидается достаточно мощная магнитная буря, интенсивность которой достигнет 5-6 баллов.

Вторая волна: С 10 по 12 сентября солнечная активность снова возрастет. Сила бури достигнет максимума 10 сентября (4 балла) и постепенно увеличится до 6 баллов.

Третья волна: Завершит месяц еще одна геомагнитная буря, которая продлится с 25 по 28 сентября. Хотя она будет менее интенсивной, чем предыдущие, в последний день ее мощность может достигнуть 5 баллов.

Во время магнитных бурь многие люди испытывают головную боль, головокружение, повышенную усталость, а также обострение хронических заболеваний.

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