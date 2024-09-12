В Киевской области будут судить подрядчика, который нажился на ремонте укрытия

В результате действий директора общество избыточно получило почти 150 тысяч гривен бюджетных средств.

В Буче Киевской области полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении директора компании-подрядчика, присвоившего бюджетные средства, выделенные на ремонт укрытия в многоквартирном доме. Укрытые также было рассчитано для пациентов близлежащей больницы. Об этом сообщила полиция Киевской области.

В декабре 2022 года чиновник общества с ограниченной ответственностью заключил договор с Бучанским городским советом на текущий ремонт сооружения гражданской защиты. Экспертное заключение подтвердило, что объемы и стоимость выполненных работ не соответствовали согласованной проектно-сметной документации. В результате общество избыточно получило почти 150 тысяч гривен бюджетных средств.

Материалы дела по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения и внесения заведомо ложных сведений в официальные документы направили в суд. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

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