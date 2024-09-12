В Украине разоблачили мошенников, которые крали у американцев реквизиты платежных карт и покупали на них товары

В результате противоправных действий злоумышленников международному маркетплейсу нанесен ущерб более чем на 1,2 млн грн.

Правоохранители сообщили о подозрении злоумышленникам, которые на протяжении 2022-2024 годов распространяли вредоносные программные средства и несанкционированно вмешивались в работу электронно-вычислительных машин лиц, проживающих на территории США, что привело к утечке информации. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

В ОГП отмечают, что целью несанкционированного вмешательства является тайное похищение чужого имущества.

Сообщники осуществляли скрытые входы в ЭОМ третьих лиц, без их ведома и согласия, в результате чего происходил утечка информации, в том числе о сохраненных реквизитах платежных карт. В дальнейшем эти данные были тайно использованы для оплаты товара на одной из мировых торговых платформ якобы от имени держателей этих карт.

«В результате противоправных действий нарушителей международному маркетплейсу нанесен ущерб более чем на 1,2 млн грн», - сообщили в ОГП.

Правоохранители пресекли эту незаконную деятельность. Орудие совершения преступления передано на проведение компьютерно-технических экспертиз.

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