В Україні викрили шахраїв, які викрадали у американців реквізити платіжних карток та купували на них товари

Унаслідок протиправних дій зловмисників міжнародному маркетплейсу завдано збитків на понад 1,2 млн грн.

Правоохоронці повідомили про підозру зловмисникам, які упродовж 2022-2024 року розповсюджували шкідливі програмні засоби та несанкціоновано втручались в роботу електронно-обчислювальних машин осіб, які проживають на території США, що призвело до витоку інформації. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

У ОГП зазначають, що метою несанкціонованого втручання є таємне викрадення чужого майна.

Спільники здійснювали приховані входи до ЕОМ третіх осіб, без їх відома та згоди, внаслідок чого відбувався виток інформації, зокрема про збережені реквізити платіжних карток. У подальшому ці дані були таємно використані для оплати товару на одній із світових торговельних платформ нібито від імені власників цих карток.

«Унаслідок протиправних дій порушників міжнародному маркетплейсу завдано збитків на понад 1,2 млн грн», - повідомили у ОГП.

Правоохоронці припинили цю незаконну діяльність. Знаряддя вчинення злочину передано для проведення комп’ютерно-технічних експертиз.

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