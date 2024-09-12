На Київщині судитимуть підрядника, який нажився на ремонті укриття

Внаслідок дій директора товариство надлишково отримало майже 150 тисяч гривень бюджетних коштів.

У Бучі Київської області поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо директора компанії-підрядника, який привласнив бюджетні кошти, виділені на ремонт укриття в багатоквартирному будинку. Укриття також було розраховане для пацієнтів прилеглої лікарні. Про це повідомила поліція Київської області.

У грудні 2022 року посадовець товариства з обмеженою відповідальністю уклав договір з Бучанською міською радою на поточний ремонт споруди цивільного захисту. Експертний висновок підтвердив, що обсяги та вартість виконаних робіт не відповідали узгодженій проєктно-кошторисній документації. Внаслідок цього товариство надлишково отримало майже 150 тисяч гривень бюджетних коштів.

Матеріали справи за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у умовах воєнного стану та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів направили до суду. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

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