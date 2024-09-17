Практика судов
  1. В Украине

Кабмин провел заседание: какие решения приняли 17 сентября

14:56, 17 сентября 2024
Правительство внесло изменения в постановление об утверждении Порядка функционирования реестра биометана и одобрило законопроект о внесении изменений в Дисциплинарный устав ВСУ по обеспечению гарантий защиты и прав военнослужащих, которые сообщили о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.
Кабмин провел заседание: какие решения приняли 17 сентября
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

17 сентября Кабинет Министров провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

-  Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо забезпечення гарантій захисту та прав військовослужбовців, які повідомили про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Законопроектом пропонується внести зміни до  Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, якими надати право військовослужбовцям, у разі виявлення можливих фактів корупційних або повʼязаних з корупцією правопорушень, інших порушень ЗУ «Про запобігання корупції» надсилати повідомлення до уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. Також пропонується надати право військовослужбовцям з числа викривачів вільного обрання каналів повідомлення про можливі факти корупційних або повʼязаних з корупцією правопорушень, інших порушень ЗУ «Про запобігання корупції», та привести окремі положення Дисциплінарного статуту Збройних Сил України у відповідність до положень ЗУ «Про національну безпеку України».

-  Затверджено, відповідно до пункту 13 частини першої статті 19, статті 43 ЗУ «Про управління відходами», Порядок надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів та висновку на транскордонне перевезення відходів. Порядок визначає процедуру видачі, відмови у видачі, анулювання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів та висновку на транскордонне перевезення відходів. Дія Порядку поширюється на субʼєктів господарювання у сфері управління відходами, що планують здійснювати транскордонне перевезення відходів відповідно до ЗУ «Про управління відходами». Визнано такими, що втратили чинність, постанову КМУ від 13.07.2000 N 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів» та постанови КМУ від 12.01.2022 N 9 «Про реалізацію експериментального проекту з надання в електронній формі висновку щодо того, чи підпадають відходи Зеленого переліку відходів, які є обʼєктом експорту або імпорту, під дію пунктів 6-33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням».

-  Внесено зміни у додаток 3 «Винятки з обмеження, визначеного в пункті 9 Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні» і додаток 4 «Виняток з обмеження, визначеного в пункті 9 Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, які стосуються медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю» до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні з метою гармонізації законодавства України щодо обмеження використання небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні із законодавством Європейського Союзу задля вільного обігу електричного та електронного обладнання та запасних частин до нього на ринку України, а також усунення технічних барʼєрів у торгівлі. Доповнено зазначені додатки новими винятками з обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні та продовжено строки дії певних винятків з обмежень.

-  Внесено зміни до постанови КМУ від 22.07.2022 N 823 «Про затвердження Порядку функціонування реєстру біометану». Викладено у новій редакції Порядок функціонування реєстру біометану задля приведення його у відповідність із ЗУ N 3220-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та «зеленої»трансформації енергетичної системи України» в частині реєстрації скрапленого або стисненого біометану, а також формування гарантій походження біометану (в тому числі скрапленого або стисненого), їх передачі, розподілу або анулювання та видачі сертифікатів походження біометану (в тому числі скрапленого або стисненого), а також імплементації принципів та алгоритмів, визначених законодавством ЄС, а саме Директивою Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2018/2001 від 11.12.2018 про стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел в частині впровадження гарантій походження енергії.

-  Утворено Організаційний комітет з підготовки та проведення Конференції з питань відновлення України (URC 2025) в Італійській Республіці та затверджено персональний склад Організаційного комітету.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила за основу реформу публичных закупок

Парламент принял в первом чтении законопроект правительства о реформе публичных закупок.

Исключение нормы о медосмотре в МСЭК для определения инвалидности – парламент одобрил законопроект

Парламент принял в первом чтении законопроект, предлагающий исключить норму о медицинском осмотре в МСЭК для определения инвалидности.

Военный сбор вырастет втрое – Верховная Рада одобрила законопроект о повышении налогов

Парламент одобрил за основу законопроект 11416-д о повышении налогов.

Утвержден Порядок передачи дел Окружного административного суда города Киева в другие суды – текст

Дела ликвидированного ОАС города Киева едут в регионы, отказ суда от получения распределенного в установленном порядке судебного дела не допускается.

Размер прожиточного минимума и минимальную зарплату могут повысить по итогам I полугодия 2025 года – проект бюджета

Кабмину поручается рассмотреть вопрос о возможности повышения размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы по итогам выполнения бюджета в первом полугодии 2025 года.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Висоцька
    Олена Висоцька
    заступник Міністра юстиції України
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді