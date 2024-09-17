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Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 17 вересня

14:56, 17 вересня 2024
Уряд вніс зміни до постанови про затвердження Порядку функціонування реєстру біометану та  схвалив законопроект про внесення змін до Дисциплінарного статуту ЗСУ щодо забезпечення гарантій захисту та прав військовослужбовців, які повідомили про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 17 вересня
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17 вересня Кабінет Міністрів провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

-  Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо забезпечення гарантій захисту та прав військовослужбовців, які повідомили про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Законопроектом пропонується внести зміни до  Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, якими надати право військовослужбовцям, у разі виявлення можливих фактів корупційних або повʼязаних з корупцією правопорушень, інших порушень ЗУ «Про запобігання корупції» надсилати повідомлення до уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. Також пропонується надати право військовослужбовцям з числа викривачів вільного обрання каналів повідомлення про можливі факти корупційних або повʼязаних з корупцією правопорушень, інших порушень ЗУ «Про запобігання корупції», та привести окремі положення Дисциплінарного статуту Збройних Сил України у відповідність до положень ЗУ «Про національну безпеку України».

-  Затверджено, відповідно до пункту 13 частини першої статті 19, статті 43 ЗУ «Про управління відходами», Порядок надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів та висновку на транскордонне перевезення відходів. Порядок визначає процедуру видачі, відмови у видачі, анулювання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів та висновку на транскордонне перевезення відходів. Дія Порядку поширюється на субʼєктів господарювання у сфері управління відходами, що планують здійснювати транскордонне перевезення відходів відповідно до ЗУ «Про управління відходами». Визнано такими, що втратили чинність, постанову КМУ від 13.07.2000 N 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів» та постанови КМУ від 12.01.2022 N 9 «Про реалізацію експериментального проекту з надання в електронній формі висновку щодо того, чи підпадають відходи Зеленого переліку відходів, які є обʼєктом експорту або імпорту, під дію пунктів 6-33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням».

-  Внесено зміни у додаток 3 «Винятки з обмеження, визначеного в пункті 9 Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні» і додаток 4 «Виняток з обмеження, визначеного в пункті 9 Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, які стосуються медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю» до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні з метою гармонізації законодавства України щодо обмеження використання небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні із законодавством Європейського Союзу задля вільного обігу електричного та електронного обладнання та запасних частин до нього на ринку України, а також усунення технічних барʼєрів у торгівлі. Доповнено зазначені додатки новими винятками з обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні та продовжено строки дії певних винятків з обмежень.

-  Внесено зміни до постанови КМУ від 22.07.2022 N 823 «Про затвердження Порядку функціонування реєстру біометану». Викладено у новій редакції Порядок функціонування реєстру біометану задля приведення його у відповідність із ЗУ N 3220-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та «зеленої»трансформації енергетичної системи України» в частині реєстрації скрапленого або стисненого біометану, а також формування гарантій походження біометану (в тому числі скрапленого або стисненого), їх передачі, розподілу або анулювання та видачі сертифікатів походження біометану (в тому числі скрапленого або стисненого), а також імплементації принципів та алгоритмів, визначених законодавством ЄС, а саме Директивою Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2018/2001 від 11.12.2018 про стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел в частині впровадження гарантій походження енергії.

-  Утворено Організаційний комітет з підготовки та проведення Конференції з питань відновлення України (URC 2025) в Італійській Республіці та затверджено персональний склад Організаційного комітету.

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